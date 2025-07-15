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زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه
زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه
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زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

فن

2025-07-15 | 10:28
زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه
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Aljadeed
زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

حرص عدد كبير من المشاهير على مواساة الفنان اللبناني زياد برجي والمشاركة في مراسم عزاء شقيقه الراحل محمد حسني البرجي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي في بيروت.

وحاول زياد برجي البقاء قوياً طوال فترة تلقيه العزاء ولكنه فقد السيطرة على نفسه وانهار في البكاء حزناً على الراحل، فسارع زملائه على مواساته والوقوف جنبه في مصابه الصعب.

وحضر العزاء مجموعة من الفنانين من بينهم باسم مغنية، وائل جسار، دانييلا رحمة، وزوجها ناصيف زيتون، ومحمد الأحمد، رحمة رياض. والموسيقار ميشال فاضل، انابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، وآخرين.

وكان الفنان اللبناني قد فُجع بوفاة شقيقه محمد حسني البرجي (أبو ربيع)، الذي وافته المنية الأحد، وقد أعلن عن الخبر الحزين عبر السوشيال ميديا دون أن تُكشف أسباب الوفاة.

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