زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

وحاول زياد برجي البقاء قوياً طوال فترة تلقيه العزاء ولكنه فقد السيطرة على نفسه وانهار في البكاء حزناً على الراحل، فسارع زملائه على مواساته والوقوف جنبه في مصابه الصعب.
وحضر العزاء مجموعة من الفنانين من بينهم باسم مغنية، وائل جسار، دانييلا رحمة، وزوجها ناصيف زيتون، ومحمد الأحمد، رحمة رياض. والموسيقار ميشال فاضل، انابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، وآخرين.
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