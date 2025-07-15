زياد برجي ينهار خلال عزاء شقيقه.. ناصيف زيتون ورحمة رياض وغيرهما يساندونه

وحاول زياد برجي البقاء قوياً طوال فترة تلقيه العزاء ولكنه فقد السيطرة على نفسه وانهار في البكاء حزناً على الراحل، فسارع زملائه على مواساته والوقوف جنبه في مصابه الصعب.

وحضر العزاء مجموعة من الفنانين من بينهم ، وائل جسار، ، وزوجها ، ومحمد ، . والموسيقار ، انابيلا هلال وزوجها الدكتور ، وآخرين.

وكان الفنان اللبناني قد فُجع بوفاة شقيقه حسني البرجي (أبو ربيع)، الذي وافته المنية الأحد، وقد أعلن عن الخبر الحزين عبر السوشيال ميديا دون أن تُكشف أسباب الوفاة.