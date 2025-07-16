تامر حسني يحتفل برفقة محمد منير بإطلاق اغنيتهما "الذوق العالي"

ونشر تامر على صفحته الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو يظهر فيه برفقة منير خلال احتفالهما بطرح دويتو "الذوق العالي"، في أجواء بدت مليئة بالمحبة والتقدير المتبادل، وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين.
يشار الى ان الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين
، ألحان محمد رحيم
، توزيع أحمد
طارق يحيى، أما الكليب فحمل توقيع تامر حسني
نفسه كمخرج، وطرحت الأغنية رسميا بالأمس ضمن ألبوم "لينا
ميعاد".
هذا ويستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان
يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة
الجديد.
ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت
هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.