تامر حسني يحتفل برفقة محمد منير بإطلاق اغنيتهما "الذوق العالي"

الفنان المصري برفقة الفنان المصري بإطلاق اغنيتهما المشتركة الجديدة "الذوق العالي".



ونشر تامر على صفحته الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو يظهر فيه برفقة منير خلال احتفالهما بطرح دويتو "الذوق العالي"، في أجواء بدت مليئة بالمحبة والتقدير المتبادل، وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين.

يشار الى ان الأغنية من كلمات الشاعر تامر ، ألحان ، توزيع طارق يحيى، أما الكليب فحمل توقيع نفسه كمخرج، وطرحت الأغنية رسميا بالأمس ضمن ألبوم " ميعاد".

هذا ويستعد النجم المصري تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم السبت 9 آب 2025، ضمن فعاليات صيفية مميزة بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من الجديد.