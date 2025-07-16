وفاة نجم "حب بلا حدود" بعد صراع مع السرطان

وبحسب ما أفادت به الصحف التركية، فقد نُقل تورون إلى مسقط رأسه في ولاية بالكسير بناءً على رغبته الأخيرة، وهناك فارق الحياة.
واشتهر تورون بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وكان آخر ظهور له في مسلسل "حب بلا حدود"، إذ جسّد شخصية شريف، وهي من أبرز أدواره خلال مسيرته الفنية.
غادرت مذيعة تلفزيون سوريا، ديما أبودان، الأربعاء، الاستوديو بعد أن تزامن تواجدها فيه على الهواء مباشرة مع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق.
خرجت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية يارا خضير عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك"، من خلال بث مباشر، ناشدت من خلاله من اجل مساعدة أهالي السويداء من الاحداث المأساوية التي تمر بهم.
انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تفيد بأن كلمات اغنية الفنان المصري محمد رمضان الجديدة "هتجيلي" والتي طرحها مؤخراً موجهة للفنانة المصرية ياسمين صبري بعد خلافهما الأخير.