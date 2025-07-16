وفاة نجم "حب بلا حدود" بعد صراع مع السرطان

وبحسب ما أفادت به الصحف التركية، فقد نُقل تورون إلى رأسه في ولاية بالكسير بناءً على رغبته ، وهناك فارق الحياة.

واشتهر تورون بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية، وكان آخر ظهور له في مسلسل "حب بلا حدود"، إذ جسّد شخصية شريف، وهي من أبرز أدواره خلال مسيرته الفنية.