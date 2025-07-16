مقتل نجمة " امريكان ايدول "روبن كاي وزوجها في ظروف غامضة

في حادثة مروعة هزت الوسط الفني في ، عُثر على روبن كاي، مشرفة الموسيقى في برنامج "أمريكان أيدول" الشهير، وزوجها توماس ديلوكا، مقتولين داخل منزلهما في حي إنسينو، بعد ورود بلاغ للشرطة.

وفقًا لموقع TMZ، عثرت الشرطة على جثتي الزوجين في غرف منفصلة، بعد ملاحظة وجود دماء عند مدخل المنزل؛ ما اضطرها لكسر إحدى النوافذ للدخول.

وتم تأكيد وفاتهما، وسط شكوك بوقوع جريمة قتل مزدوجة باستخدام سلاح ناري، إذ تشير المصادر إلى أنهما أُصيبا برصاص في الرأس.

الغريب في الأمر أن المنزل لم يظهر عليه أي آثار اقتحام أو سرقة، ما يرجّح فرضية أن الجريمة لم تكن بدافع السرقة. كما أن الشرطة كانت قد استجابت لبلاغ سابق قبل أيام من الحادثة، بعد أن أفاد شهود برؤية شخص يحاول التسلل إلى المنزل. رغم ذلك، لم يُعثر حينها على أي مؤشرات على اقتحام، وغادر الضباط المكان.

حتى الآن، لم يتم القبض على أي مشتبه به، والتحقيقات جارية، في حين تواصل الشرطة مراجعة كاميرات المراقبة بحثًا عن أدلة.

يذكر أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة غريبة، فقد اتضح أن المنزل الذي وقع فيه الحادث كان في السابق ملكًا لنجم البوب الراحل جوس ورلد، الذي توفي بعمر الـ21 عامًا في مطار بطريقة غامضة، واتضح لاحقًا أنه ابتلع حبوبًا مخدرة لإخفائها عن الشرطة.

وتُعد روبن كاي من الأسماء البارزة خلف كواليس البرامج الموسيقية، فقد عملت مشرفة موسيقى في برنامج "أمريكان أيدول" لأكثر من 15 موسمًا، كما نالت عدة جوائز من مشرفي الموسيقى تقديرًا لإسهاماتها في هذا المجال. كذلك، عملت على برامج شهيرة مثل “Lip Sync Battle” وغيرها.