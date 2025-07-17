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وفاة ايقونة الغناء كوني فرانسيس عن 87 عاما
وفاة ايقونة الغناء كوني فرانسيس عن 87 عاما
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وفاة ايقونة الغناء كوني فرانسيس عن 87 عاما

فن

2025-07-17 | 09:50
وفاة ايقونة الغناء كوني فرانسيس عن 87 عاما
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Aljadeed
وفاة ايقونة الغناء كوني فرانسيس عن 87 عاما

توفيت المغنية الأميركية كوني فرانسيس، صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ87 عاماً بعد صراع مع المرض.

واعلنت الخبر صديقها المقرّب ورئيس شركتها الفنية "كونشيتا ريكوردز"، رون روبرتس، حيث نشرت بياناً مؤثراً عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، جاء فيه: "بقلب مثقل، أبلغكم بوفاة صديقتي العزيزة كوني فرانسيس مساء أمس".
وأضافت: "أعلم أنّ كوني كانت تودّ أن يكون جمهورها من أوّل من يسمع هذا الخبر الحزين. وسنوافيكم بتفاصيل لاحقة".
كوني، التي وُلدت باسم كونشيتا فرانكونيرو في نيوآرك، نيوجيرسي، عام 1937، بدأت الغناء والعزف على الأكورديون منذ عمر الرابعة، بدعم وتشجيع من والدها. لاحقاً، ظهرت في برامج تلفزيونية عدّة، واعتمدت اسم "كوني فرانسيس" كاسم فنيّ لها.
شكّلت فرانسيس علامة فارقة في تاريخ الموسيقى الأميركية، وحققت إنجازاً فريداً كأول فنانة منفردة تتصدر لائحة "بيلبورد هوت 100" عام 1960، بأغنيتها الشهيرة "Everybody's Somebody's Fool". كذلك، لمع نجمها بأغانٍ مثل "My Heart Has A Mind Of Its Own"، و"Where the Boys Are"، و"Don't Break The Heart That Loves You".
أما في حياتها العاطفية، فقد اعتبرت المغني الراحل بوبي دارين "حب حياتها"، لكن والدها منعهما من الارتباط به. تزوجت أربع مرات، وكانت لكل زيجة نهاية سريعة، وكان لها ابن وحيد تبنّته في السبعينيات.
وتأتي وفاة كوني بعد وقت قصير من عودة أغنيتها الشهيرة "Pretty Little Baby" الصادرة عام 1962 إلى الواجهة، بعدما انتشرت بشكل واسع على تطبيق تيك توك، لتدخل بها مجدداً إلى قوائم الأغاني للمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاماً.
 

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