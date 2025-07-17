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ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات &quot;اسرائيل&quot; على دمشق
ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق
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ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق

فن

2025-07-17 | 03:40
ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق
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Aljadeed
ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق

نجت ماسة قنوع ابنة الممثل السوري الراحل محمد قنوع بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" يوم امس على ساحة الامويين في دمشق.

ووثقت ماسة من خلال سلسلة فيديوهات نشرتها في ستوري حسابها عبر انستغرام لحظة وقوع الغارات بينهما كانت هي على بعد امتار من المكان المستهدف.

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