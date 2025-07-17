ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق

نجت ماسة قنوع ابنة الممثل السوري الراحل قنوع بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" يوم امس على الامويين في .