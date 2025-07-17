ماسة قنوع ابنة الراحل محمد قنوع تنجو بأعجوبة من ضربات "اسرائيل" على دمشق

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A post shared by Syrian Drama Stars (@syrian.drama.official)
A post shared by Syrian Drama Stars (@syrian.drama.official)
كشف الفنان السوري مجد القاسم عن الاوضاع الصعبة والمأساوية التي تشهدها محافظة السويداء منذ ايام.
توفي المطرب الشعبي المصري ضياء عز الدين يوم الاربعاء الماضي، وذلك اثناء خضوعه لعملية قسطرة قلبية داخل معهد القلب.
أصدرت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن عدم تجديد التعاقد مع الإعلامية لميس الحديدي بعد خمس سنوات من التعاون المتواصل.