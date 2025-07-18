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انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة
انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة
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انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة

فن

2025-07-18 | 04:10
انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة
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Aljadeed
انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة

انطلقت ليل امس اولى حفلات زفاف سيليو صعب ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب وخطيبته الاردنية زين قطامي.

اقيم الحفل في مطنقة فقرا وتميز الحفل بمزيج ساحر من التقاليد وأناقة الأزياء الراقية، بحضور عدد من النجوم المقربين من العائلة.
كان من ابرز النجوم الحاضرين الفنانة اللبنانية اليسا التي اشعلت اجواء الحفل برقصها الدبكة مع العريس.
ستتوزّع مراسم الاحتفال على 3 أيام متتالية، بدأت في 17 يوليو بحفل "Pre-Wedding" في منطقة فقرا، يتبعه في 18 يوليو الزفاف الرسمي الذي سيقام في بكركي، قبل أن يعود الضيوف مجددًا إلى فقرا للسهرة الكبرى. وتُختتم الاحتفالات في 19 يوليو بحفل "Afterparty" في نفس الموقع.
ويُنتظر أن يكون حفل الزفاف الرسمي يوم 18 يوليو مناسبة أسطورية بكل المقاييس، يحضرها نخبة من مشاهير الفن والإعلام من العالم العربي والعالمي، نظرًا للعلاقات الوطيدة التي تربطهم بإيلي صعب وعائلته.

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