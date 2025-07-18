انطلاق اولى حفلات زفاف سيليو صعب وزين قطامي واليسا تشعل الحفل برقصها الدبكة

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تمت مشاركة منشور بواسطة Arab Life Critics (@arablifecritics)
تمت مشاركة منشور بواسطة Arab Life Critics (@arablifecritics)
احيا الفنان السوري الشامي حفلا غنائيا ناجحا ضمن مهرجان اعياد بيروت.
عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي في رسالة مؤثرة عن تمسكها بوحدة الشعب السوري وأصالته، مؤكدة أن السوريين «أهل هذه البلاد» يعيشون ويموتون معًا كما كانوا عبر مئات السنين في بيوتهم وأراضيهم.
وجّه الممثل السوري مكسيم خليل نداءً إنسانيًا ووطنيًا دعا فيه لنبذ الطائفية والعنف، مؤكدًا أن الدم السوري واحد، وأن لا فرق بين سني وعلوي ودرزي ومسيحي.