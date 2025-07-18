تطور مفاجئ في قضية اتهام اولاد محمود عبد العزيز لـ بوسي شلبي بالتزوير

لكن التحقيقات أثبتت عدم وجود شبهة تزوير، وأظهرت أن بطاقة الرقم القومي لبوسي شلبي ومحمود عبد العزيز
صدرتا في اليوم
نفسه عام 2004، بناءً على قسيمة زواج رسمية، وتم تسجيلهما كزوجين بمحل إقامة واحد.
كما تبين عدم علم شلبي بواقعة الطلاق الرجعي التي تمت عام 1998.
وكان محمد
وكريم، ابنا الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قد أعلنا تضررهما من بوسى شلبي، لظهورها في برنامج على إحدى القنوات الفضائية، وادعائها أنها أرملة والدهما، رغم أنه طلّقها منذ سنوات عدة، ورفع الشقيقان دعوى قضائية يتهمان فيها بوسي
بتزوير عقد الزواج من والدهما، بالإضافة الى اتهامات أخرى تتعلق بتزوير مستندات رسمية.
وطلب نجلا الفنان الراحل، من بوسي شلبي
في الدعوى، دفع تعويض قدره 10 ملايين جنيه، مؤكدَين أن الأخيرة
شوّهت سمعة والدهما من خلال الادعاء كذباً بأنها كانت زوجته، مستخدمةً وثائق مزوّرة على حد وصفهما.