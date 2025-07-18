نسرين طافش تفاجئ الجميع وترتدي الحجاب .. اطلت من داخل الحرم المكي والجمهور: شو لابقلك

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تمت مشاركة منشور بواسطة Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
تتواصل فعليات حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي، والتي كانت انطلقت ليل امس بحفل باهر طغى عليه الرقي والفخامة.
احيا الفنان السوري الشامي حفلا غنائيا ناجحا ضمن مهرجان اعياد بيروت.
عبرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي في رسالة مؤثرة عن تمسكها بوحدة الشعب السوري وأصالته، مؤكدة أن السوريين «أهل هذه البلاد» يعيشون ويموتون معًا كما كانوا عبر مئات السنين في بيوتهم وأراضيهم.