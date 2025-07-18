نسرين طافش تفاجئ الجميع وترتدي الحجاب .. اطلت من داخل الحرم المكي والجمهور: شو لابقلك

فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور بإرتدائها الحجاب.



ونشرت نسرين على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور وثقت فيها تواجدها في الحرم المكي اثناء اداء مناسك العمرة.

وارفقت الصور بتعليق قالت فيه:" وإن سألت عن فلن ترى كجمال المدينة".

واضافت:" يا رب السلام و الأمان لكل الناس ، جمعة مباركة".

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع اطلالة نسرين هذه، اذ اثنوا عليها، وكان من التعليقات "دخيل قلبك شو "، و"ما شاءالله، شو لابقلك".