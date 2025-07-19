قرر الاعتزال بعد ان لمسها.. اسماء جلال تقاضي مصفف شعرها

وكتبت أسماء عبر حسابها على موقع منشور مقتضب كتبت فيه: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول القضية.

وكان احدث مصفف الشعر ضجة بعد خروجه في مقطع فيديو اعلن في اعتزاله المهنة لاسباب دينية، وروى موقفاً دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال والبدء في مشروعه الخاص قائلاً: "الموضوع بدأ لما كنت أسرّح لأسماء جلال شعرها علشان تبقى شكلها حلو في الكاميرا أكثر مما هي ، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟! وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده حلال ولا حرام؟ عشان كدة قررت اعتزل".