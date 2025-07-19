قرر الاعتزال بعد ان لمسها.. اسماء جلال تقاضي مصفف شعرها

وكتبت أسماء عبر حسابها على موقع فيسبوك منشور مقتضب كتبت فيه: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصفف الشعر.. وبشكر كل قيادات وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وسرعة التصرف"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول القضية.
وكان احدث مصفف الشعر ضجة واسعة بعد خروجه في مقطع فيديو اعلن في اعتزاله المهنة لاسباب دينية، وروى موقفاً دفعه إلى اتخاذ قرار الاعتزال والبدء في مشروعه الخاص قائلاً: "الموضوع بدأ لما كنت أسرّح لأسماء جلال شعرها علشان تبقى شكلها حلو في الكاميرا أكثر مما هي حلوة، وبعدين سألت نفسي أنا بعمل إيه؟! وبدأت أفكر يا ترى شغلي ده حلال ولا حرام؟ عشان كدة قررت اعتزل".
توّج كل من سيليو صعب وزين قطامي زفافهما ليل امس بحفل استثنائي بحضور السيدة الأولى نعمت عون ونخبة من النجوم اللبنانيين والعرب والعالميين.
فاجأت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور بإرتدائها الحجاب.
تتواصل فعليات حفل زفاف سيليو صعب وزين قطامي، والتي كانت انطلقت ليل امس بحفل باهر طغى عليه الرقي والفخامة.