اول ظهور لـ رزان مغربي بعد سقوط السقف عليها

الصورة نُشرت عبر حساب مدير أعمالها الشايب على " "، مرفقة برسالة دعم جاء فيها: "ألف عليكي، إن شاء تقومي بالسلامة وترجعي لجمهورك أقوى"، لتلقى الصورة تفاعلًا واسعًا من محبي الفنانة الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وفي بيان رسمي، وجّهت رزان مغربي رسالة شكر مؤثرة لكل من ساندها خلال هذه المحنة، مؤكدة أن كلمات الدعم والمحبة التي تلقتها كان لها الأثر الكبير في رفع معنوياتها، وأنها تتطلع للعودة قريبًا إلى جمهورها بكل نشاط.

كما أعربت عن امتنانها للرعاية الطبية التي تلقتها، ولأسرتها ومتابعيها وكل من وقف إلى جانبها في هذه اللحظة الصعبة، مؤكدة أن المحبة التي أحاطت بها كانت البلسم الحقيقي لآلامها.

وتعرضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لإصابة في الرأس، إثر سقوط جزء من سقف قاعة أحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك خلال إحيائها لحفل غنائي.

وبحسب شهود عيان، فوجئ الحضور خلال الفقرة الغنائية بسقوط مفاجئ لجزء من سقف القاعة على المسرح، مما أدى إلى إصابة رزان بجرح قطعي في الرأس، كما طالت الإصابات بعض الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة، التي أُصيبت بدورها خلال الحادث.

وعقب الواقعة، جرى نقل رزان مغربي إلى أحد المستشفيات القريبة في الجيزة، حيث خضعت لفحوصات عاجلة شملت أشعة مقطعية للاطمئنان على سلامة الدماغ، كما تم خياطة الجرح وإيقاف النزيف، وسط متابعة طبية دقيقة لحالتها.