وشم " لبنان " على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا

الفنانة اللبنانية جوى أنطون هي من وضعت الوشم للسفيرة، ونشرت صورة ذلك عبر حسابها على "إنستغرام" حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث رأى البعض فيها رمزًا للعلاقة الخاصة التي تربط السفيرة بلبنان خلال فترة خدمتها.
لكن في الجهة المقابلة، انتقدها آخرون بشدة، مؤكدين أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الكثير من الأزمات في لبنان.
في مشهد مؤثر اهتزت له القلوب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، أُعلن صباح اليوم عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بلقب “الأمير النائم”، بعد أكثر من عقدين من الزمن أمضاها في غيبوبة تامة إثر حادث سير مأساوي.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لنجم باب الحارة وهو في حالة صعبة خلال تواجده على الشارع وهو يعمل في البيع.
تعرضت الصحافية السورية زينة شهلا لاعتداء من قبل شاب خلال تواجدها ضمن اعتصام سلمي، نظمه عدد من المواطنين أمام مبنى مجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق.