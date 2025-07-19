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وشم &quot; لبنان &quot; على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا
وشم " لبنان " على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا
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وشم " لبنان " على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا

فن

2025-07-19 | 11:56
وشم " لبنان " على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا
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Aljadeed
وشم " لبنان " على يد السفيرة الأميركية ليزا جونسون يثير تفاعلا واسعا

وشمت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، ليزا جونسون، كلمة "لبنان" باللغة العربية على ذراعها، في خطوة اعتبرها البعض تعبيرًا عن حبها العميق لهذا البلد.

الفنانة اللبنانية جوى أنطون هي من وضعت الوشم للسفيرة، ونشرت صورة ذلك عبر حسابها على "إنستغرام" حيث تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، حيث رأى البعض فيها رمزًا للعلاقة الخاصة التي تربط السفيرة بلبنان خلال فترة خدمتها.

لكن في الجهة المقابلة، انتقدها آخرون بشدة، مؤكدين أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الكثير من الأزمات في لبنان.

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