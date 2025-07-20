المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة

ونعى الأمير بن طلال بن ، نجله الوليد عبر "إكس" قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره وببالغ الحزن والأسى، ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ".

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي}



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى إبننا الغالي

الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن رحمه الله

الذي انتقل… pic.twitter.com/QQBbMWGOOG — خالد بن طلال بن عبد العزيز ( ) (@allah_cure_dede) July 19, 2025

وكتبت الفنانة الإمارتية حسابها الرسمي في "إكس": "ربي يجبر قلبك سمو الأمير وقلب الأميرة الجازي يا رب، رحمة الله عليه جعل ملائكة السماء تتباشر به يا رب، قلوبنا معكم".

ونعى الفنان الإماراتي الأمير الراحل عبر حسابه الرسمي في "إكس"، قائلاً: "نتقدّم بخالص التعازي والمؤاساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، بوفاة نجله الأمير الوليد بن خالد، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجبر مصابكم، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الممثل السعودي فايز المالكي عبر حسابه الرسمي في "إكس": "عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك بوفاة ابنك الوليد بن خالد بن طلال، وأسال الله أن يجعل صبرك وألمك وتعبك وفقدك له شفيعة لك يوم الحساب، الحمد لله على كل شي".

وقدم الممثل الكويتي طارف العلي تعازيه الى الأمير خالد عبر حسابه الرسمي في " "، بالقول: "‏خالص العزاء وصادق المؤاساة، ‏لعائلة آل الكرام بوفاة المغفور له بإذن لله تعالى، ‏صاحب السمو الملكي الأمير ‫الوليد بن خالد بن طلال، سائلاً المولى عز وجل الله يرحمه برحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ‏ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وُلد الوليد بن خالد بن طلال في نيسان/ أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع خلال عام 2005. وكان الوليد طالبًا في الكلية العسكرية في عام 2005 عندما تعرض لحادث مروري مروع أدخله في غيبوبة طويلة امتدت 20 عاماً.