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المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة
المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة
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المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة

فن

2025-07-20 | 07:01
المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة
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Aljadeed
المشاهير ينعون الامير النائم بكلمات مؤثرة

حرص عدد من المشاهير والنجوم العرب على نعي الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، الشهير بـ "الأمير النائم"، بعد الإعلان عن وفاته أمس السبت، إثر بقائه في غيبوبة دامت 20 عاماً داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

ونعى الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، نجله الوليد عبر "إكس" قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وكتبت الفنانة الإمارتية أحلام الشامسي حسابها الرسمي في "إكس": "ربي يجبر قلبك سمو الأمير وقلب الأميرة الجازي يا رب، رحمة الله عليه جعل ملائكة السماء تتباشر به يا رب، قلوبنا معكم".

ونعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي الأمير الراحل عبر حسابه الرسمي في "إكس"، قائلاً: "نتقدّم بخالص التعازي والمؤاساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، بوفاة نجله الأمير الوليد بن خالد، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يجبر مصابكم، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب الممثل السعودي فايز المالكي عبر حسابه الرسمي في "إكس": "عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك بوفاة ابنك الوليد بن خالد بن طلال، وأسال الله أن يجعل صبرك وألمك وتعبك وفقدك له شفيعة لك يوم الحساب، الحمد لله على كل شي".

وقدم الممثل الكويتي طارف العلي تعازيه الى الأمير خالد عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، بالقول: "‏خالص العزاء وصادق المؤاساة، ‏لعائلة آل سعود الكرام بوفاة المغفور له بإذن لله تعالى، ‏صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال، سائلاً المولى عز وجل الله يرحمه برحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ‏ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وُلد الوليد بن خالد بن طلال في نيسان/ أبريل 1990، وكان من الطلبة المتفوقين في الكلية العسكرية قبل أن يصاب في حادث سير مروع خلال عام 2005. وكان الوليد طالبًا في الكلية العسكرية في لندن عام 2005 عندما تعرض لحادث مروري مروع أدخله في غيبوبة طويلة امتدت 20 عاماً.

 

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