الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع

وفي التفاصيل، تحدث مهند قطيش برسالة شديدة اللهجة مخاطبا الرئيس احمد الشرع، وذلك على خلفية احداث السويداء المأساوية.

وقال قطيش: "حابب احكي كلمتين للرئيس احمد الشرع، رئيس ما تبقى من ".

وتابع: "انا الفنان مهند قطيش ابن السويداء وكلمتي مقابل كلمتك، انت حكيت وكل سمعك بس الترجمة كانت غلط".

واكمل قطيش: "حكيت عن وتفرقنا، حكيت عن الكرامة نهنا، حكيت عن الحرية تخرسنا، حكيتوا انتوا ثوار، الثوار بيحملوا فكر وقلم وبيحملوا مع البارودة دفتر اشعار مو أدوات الذل، حكيتوا انكن مجاهدين، في سبيل مين عم تجاهدوا".