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الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع
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الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع

فن

2025-07-20 | 09:17
الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع
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Aljadeed
الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع

وجه الممثل السوري مهند قطيش رسالة الى الرئيس السوري احمد الشرع من خلال مقطع فيديو شاركه وتداوله الناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تحدث مهند قطيش برسالة شديدة اللهجة مخاطبا الرئيس احمد الشرع، وذلك على خلفية احداث السويداء المأساوية.

وقال قطيش: "حابب احكي كلمتين للرئيس احمد الشرع، رئيس ما تبقى من سوريا".

وتابع: "انا الفنان مهند قطيش ابن السويداء وكلمتي مقابل كلمتك، انت حكيت وكل العالم سمعك بس الترجمة كانت غلط".

واكمل قطيش: "حكيت عن الوحدة وتفرقنا، حكيت عن الكرامة نهنا، حكيت عن الحرية تخرسنا، حكيتوا انتوا ثوار، الثوار بيحملوا فكر وقلم وبيحملوا مع البارودة دفتر اشعار مو أدوات الذل، حكيتوا انكن مجاهدين، في سبيل مين عم تجاهدوا".

 

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