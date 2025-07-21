اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها

ونشرت زينب في ستوري حسابها الخاص عبر انستغرام مجموعة صور ردت فيها على هذه الأخبار
، والتي نفتها بطريقة ساخرة.
وقالت زينب:"وجودي وغيابي مسبّب لهم أزمة، صفحات الكلاب الضالة".
وأرفقت التعليق بسلّة للمهملات، في إشارة الى أنها لا تتأثر بكل ما يُقال عنها.
ونشرت صورة اخرى كتبت عليها:"تخيّلوا بس تخيّلوا الإشاعة بوقتها طلعت وانتشرت وأنا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط جمالي".
واضافت في صورة ثالثة:"موش فاضية امبيه، اللي قاعد ينتشر وايد اقل من مستواي، ما اقدر ارد على هيك اشاعة، المهم انا بألف خير لا وبأحلى حالاتي".