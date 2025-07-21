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اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها
اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها
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اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها

فن

2025-07-21 | 02:58
اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها
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Aljadeed
اول تعليق من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي على اخبار محاولتها انهاء حياتها

خرجت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عن صمتها وعلّقت على الاخبار التي انتشرت مؤخراً وتحدثت عن محاولتها انهاء حياتها.

ونشرت زينب في ستوري حسابها الخاص عبر انستغرام مجموعة صور ردت فيها على هذه الأخبار، والتي نفتها بطريقة ساخرة.
وقالت زينب:"وجودي وغيابي مسبّب لهم أزمة، صفحات الكلاب الضالة".
وأرفقت التعليق بسلّة للمهملات، في إشارة الى أنها لا تتأثر بكل ما يُقال عنها.
ونشرت صورة اخرى كتبت عليها:"تخيّلوا بس تخيّلوا الإشاعة بوقتها طلعت وانتشرت وأنا كنت في الساحل عند الكوافير بظبط جمالي".
واضافت في صورة ثالثة:"موش فاضية امبيه، اللي قاعد ينتشر وايد اقل من مستواي، ما اقدر ارد على هيك اشاعة، المهم انا بألف خير لا وبأحلى حالاتي".
 

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