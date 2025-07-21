جمال سليمان معلقا على احداث سوريا: "ما حاجتنا لان نعود إلى نقطة الصفر؟"

أعرب الممثل السوري عن اسفه جراء الأحداث الدامية التي تشهدها الساحة السورية منذ أيام، وتحديداً في محافظة السويداء.



في مقال له نُشرَ في جريدة المدن، استذكر سليمان احداث الثورة السورية عام ٢٠١١، وقال: "نظام الاستبداد في رفض كل دعوات الحوار الوطني الجامع، من أجل انتقال سياسي سلمي، يوقف المقتلة الجارية، ويضمن البلاد والعباد، ويؤسس لعهد جديد يكون فيه فوق شهوة السلطة".

وبما يتعلق بالاحداث الجارية، أضاف ان ما يجري من عنف وقتل وتخوين ليس بفعل التدخلات الخارجية فقط، وإنما بفعل تقصير الشعب السوري هذه المرة وعدم ثقتهم ببعضهم البعض مقترحاً ان الحوار الوطني هو طريق النجاة الوحيد من الغرق.

واعتبر سليمان ان السوريين شركاء في الوطن بصرف النظر عن أديانهم وطوائفهم وانتماءاتهم العشائرية أو العرقية، حيث المواطنة فوق كل الاعتبارات.

واضاف في حديثه ان وحدة سوريا اقرت بها جميع القوى السياسة السورية، واللامركزية لم تعد تهدد وحدة سوريا معتبرا إياها أنها الطريق الصحيح لتحقيق السلم والرضى المتبادل بين جميع الأطراف في سوريا الموحدة.

وختم سليمان حديثه معتبرا ان اتحاد الشعب السوري هو الحل في وجه النزاعات التي تشهدها البلاد من اجل التخلص من نيران الكراهية وبناء مستقبل يستحقه السوريون.