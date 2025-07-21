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اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق
اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق
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اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

فن

2025-07-21 | 12:49
اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق
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Aljadeed
اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

خرج خضر علامة، شقيق الفنان اللبناني راغب علامة ومدير اعماله عن صمته وعلق على قرار منع غناء الاخير في مصر واستدعائه للتحقيق على خلفية حفله الاخير.

وقال خضر في تصريحات خاصة لموقع "المصري اليوم": "حتى الآن لم يصلني أي قرار رسمي بخصوص ما تم تداوله حول إيقاف راغب عن الغناء في مصر، سأتابع الأمر مع الجهات المعنية في مصر، وسأتواصل مع النقيب مصطفى كامل لمعرفة تفاصيل المشكلة والأزمة، وإن شاء الله يتم حلها قريبًا".
وكان أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته .
وقال النقيب مصطفى كامل: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .
وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :
استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.
مخاطبة غرفة المنشأت السياحيه للاجتماع بهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .
 

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