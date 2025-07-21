اول تعليق لشقيق راغب علامة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق

خرج خضر علامة، شقيق الفنان اللبناني ومدير اعماله عن صمته وعلق على قرار منع غناء الاخير في مصر واستدعائه للتحقيق على خلفية حفله الاخير.

وقال خضر في تصريحات خاصة لموقع "المصري ": "حتى الآن لم يصلني أي قرار رسمي بخصوص ما تم تداوله حول إيقاف عن الغناء في مصر، سأتابع الأمر مع الجهات المعنية في مصر، وسأتواصل مع النقيب لمعرفة تفاصيل المشكلة والأزمة، وإن شاء يتم حلها قريبًا".

وكان أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان عن الغناء في مصر، واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته .

وقال النقيب مصطفى كامل: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن ، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .

وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو نقيب الموسيقيين بدولة الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة غرفة المنشأت السياحيه للاجتماع بهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .