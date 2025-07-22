اول تعليق لـ راغب علامة بعد قرار منعه من الغناء في مصر.. كشف حقيقة مشهد القبلة "الحميمة"

خرج الفنان اللبناني عن صمته وعلق لأول مرة على قرار منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق على خلفية حفله الاخير هناك وما رافقه من تجاوزات بحسب بيان الفنانيين المصريين.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين:"كنت بكلم أخي وصديقي الفنان ، نقيب المهن الموسيقية، وشرحت له الموقف، اللي حصل إن البنت شدتني من فرحتها وأنا نازل من على المسرح وباستني، والبنت اتظلمت، البوسة مكانتش في فمي، وأقسم بالله ده ما حصل".

وأكد علامة احترامه الكامل لجمهور وشعب مصر، مضيفًا: "أحمل المسؤولية للمنظمين لأن الناس كانت بتطلع على المسرح، وأنا باحترم الجمهور وأعي جيدًا أن سياحة مصر مسؤولية كبيرة".

وتابع:"تواصلت مع النقيب مصطفى كامل، وهو تفهم موقفي، وأنا أحترم قرار النقابة وأضع نفسي تحت تصرفها، وإنشاء سأذور النقابة الأسبوع الجاي".