اول تعليق لـ راغب علامة بعد قرار منعه من الغناء في مصر.. كشف حقيقة مشهد القبلة "الحميمة"

وقال راغب علامة
في مداخلة هاتفية ببرنامج "اَخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين:"كنت بكلم أخي وصديقي الفنان مصطفى كامل
، نقيب المهن الموسيقية، وشرحت له الموقف، اللي حصل إن البنت شدتني من فرحتها وأنا نازل من على المسرح وباستني، والبنت اتظلمت، البوسة مكانتش في فمي، وأقسم بالله ده ما حصل".
وأكد علامة احترامه الكامل لجمهور وشعب مصر، مضيفًا: "أحمل المسؤولية للمنظمين لأن الناس كانت بتطلع على المسرح، وأنا باحترم الجمهور وأعي جيدًا أن سياحة مصر مسؤولية كبيرة".
وتابع:"تواصلت مع النقيب مصطفى كامل، وهو تفهم موقفي، وأنا أحترم قرار النقابة وأضع نفسي تحت تصرفها، وإنشاء الله
سأذور النقابة الأسبوع الجاي".