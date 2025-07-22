بعد قرار منعه من الغناء في مصر.. راغب علامة يرد ويكشف حقيقة ما حدث

وأكد في البيان أن ما يتم نقله من أخبار منسوبة له حول تعليقه على القضية غير صحيح، وقال: "يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية، أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال".

وأضاف موضحاً ما جرى: "وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع الأستاذ ، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح كافة الأمور بروح من الاحترام المتبادل".

وتابع علامة: "وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان، هو من مسؤولية للمنظمين أو لأي جهة أخرى".

‏وأكمل: "كما شددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين. كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي و الإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور، بعد الجولة الفنية الناجحة جداً في الساحل الشمالي، فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين".

واختتم الفنان اللبناني: "أرجو من الجميع تحري الدقة، وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة من القنوات الرسمية".

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