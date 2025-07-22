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هند صبري في اول تعليق لها بعد وفاة والدتها: كيف يدور العالم بدون أمّ؟
هند صبري في اول تعليق لها بعد وفاة والدتها: كيف يدور العالم بدون أمّ؟
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هند صبري في اول تعليق لها بعد وفاة والدتها: كيف يدور العالم بدون أمّ؟

فن

2025-07-22 | 04:53
هند صبري في اول تعليق لها بعد وفاة والدتها: كيف يدور العالم بدون أمّ؟
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Aljadeed
هند صبري في اول تعليق لها بعد وفاة والدتها: كيف يدور العالم بدون أمّ؟

في اول تعليق لها على رحيل والدتها، نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح الخميس الماضي، بعد رحلة مهنية طويلة في المجال الأكاديمي كأستاذة لغة فرنسية.

وأرفقت هند صبري الصورة برسالة مؤلمة، عبّرت فيها عن شعورها بالفقد والفراغ بعد رحيل من وصفتها بـ"روحها الأخرى".

وكتبت هند في وداع والدتها: "أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس.. بطّوس.. ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت كل شيء. من يعرفني جيدًا يعلم أننا لم نفترق أبدًا، روحي وروحها تعاقدتا ألاّ نفترق حتى شيّعتها إلى مثواها الأخير. أمي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي، وأحبّ قلبٍ أحبّني وأحببته. كيف يدور العالم بدون أمّ؟"

وأضافت الفنانة: "يقولون إن النار تبرد، وإن الحزن يصغر، وإن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون، وأنا لا أصدق. وأدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل. الله يرحمك يا أمي، ويتقبّلك في فسيح جناته، ويأجرك على مرضك وتعبك، ويصبّرني على الفراق. والله يرحم كل أم. أرجو من كل من يحبني وكل من عرفها قراءة الفاتحة والدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

 

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