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وفاة مالكولم-جمال وارنر نجم &quot;ذا كوسبي شو&quot; غرقا
وفاة مالكولم-جمال وارنر نجم "ذا كوسبي شو" غرقا
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وفاة مالكولم-جمال وارنر نجم "ذا كوسبي شو" غرقا

فن

2025-07-22 | 06:58
وفاة مالكولم-جمال وارنر نجم "ذا كوسبي شو" غرقا
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Aljadeed
وفاة مالكولم-جمال وارنر نجم "ذا كوسبي شو" غرقا

أعلنت السلطات في كوستاريكا أمس الاثنين أن الممثل الأميركي مالكولم-جمال وارنر، الذي لعب دور الابن في المسلسل الكوميدي الناجح "ذا كوسبي شو"، وافته المنية غرقاً عن عمر يناهز 54 عاماً.

وأفاد بيان صادر عن الشرطة المحلية: "تلقينا بلاغاً عن وفاة رجل بالغ غرقاً في شاطئ كوكليس في كاهويتا بعد ظهر الأحد"، حيث تواجد في رحلة عائلية.

وحددت السلطات المحلية هويته كممثل، وقالت إن جثته نُقلت إلى المشرحة لمزيد من التحليل.

وأوضح بيان الشرطة القضائية أن التيار سحب الراحل إلى عرض البحر، مضيفاً: "تلقى الرجل مساعدةً من المارة على الشاطئ، لكن منقذي الصليب الأحمر أعلنوا وفاته".

واشتهر وارنر بدور "ثيو هكستابل" المحبوب طوال مواسم المسلسل الثمانية، الذي أخرجه الممثل الكوميدي بيل كوسبي.

وشارك وارنر، الذي رُشِّح لجائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ذا كوسبي شو"، في مسلسلي الكوميديا "مالكولم وإيدي" و"ريد بين السطور".

يُذكر أن "ذا كوزبي شو" الذي عُرض من عام 1984 إلى عام 1992، كان أحد أنجح المسلسلات التلفزيونية في عصره، إذ تناول حياة عائلة سوداء من الطبقة المتوسطة في نيويورك.

واستُوحي المسلسل من عروض بيل كوسبي الكوميدية، والذي لعب دور رب الأسرة كطبيب ناجح وحقق نجاحاً تجارياً ونقدياُ كبيراُ.

 

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