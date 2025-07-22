كريم السبكي يحتفل بعقد قرانه.. شاهدوا الصور

وتم عقد القران في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين، ونشير أن جالين هي شابة من خارج الوسط الفني.
وكتب السبكي تعليقاً على الصور والفيديوهات التي نشرها آية قرآنية هي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، وعلّق قائلًا: "تزوجت جالين وهبة، فصل جديد مليء بالسلام والمحبة.. وعلى بركة الله".
عرض هذا المنشور على Instagram
تمت مشاركة منشور بواسطة Kareem ElSobkey (@kareemelsobkey)
تمت مشاركة منشور بواسطة Kareem ElSobkey (@kareemelsobkey)
أعلنت السلطات في كوستاريكا أمس الاثنين أن الممثل الأميركي مالكولم-جمال وارنر، الذي لعب دور الابن في المسلسل الكوميدي الناجح "ذا كوسبي شو"، وافته المنية غرقاً عن عمر يناهز 54 عاماً.
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بالعثور على روزي روش، ابنة عم الأميرين هاري وويليام، متوفاة في منزل عائلتها بمقاطعة ويلتشير.
في اول تعليق لها على رحيل والدتها، نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، ظهرت فيها إلى جانب والدتها التي رحلت عن عالمنا صباح الخميس الماضي، بعد رحلة مهنية طويلة في المجال الأكاديمي كأستاذة لغة فرنسية.