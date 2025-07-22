كريم السبكي يحتفل بعقد قرانه.. شاهدوا الصور

وتم عقد القران في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور العائلة والأصدقاء المقربين، ونشير أن جالين هي شابة من خارج الوسط الفني.

وكتب السبكي تعليقاً على الصور والفيديوهات التي نشرها آية قرآنية هي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، وعلّق قائلًا: "تزوجت جالين وهبة، فصل جديد مليء بالسلام والمحبة.. وعلى بركة ".