هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة

هيفاء تألقت بفستان أبيض حمل توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج شقرا.

تميّز التصميم بقصّة قصيرة على شكل سترة من مجموعة الخياطة الراقية لعام 2024، وهو مطرّز يدوياً باللؤلؤ وأزهار كبيرة من الحرير.

والفستان مقرون بـ "كاب" طويل ينسدل من الخلف.

يشار الى انه، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان وهيفاء ، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من الجديد.الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية ، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.