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هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة
هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة
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هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة

فن

2025-07-22 | 12:47
هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة
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Aljadeed
هيفاء وهبي تلفت الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة

لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها في حفل Hope and Joy بجدّة، والذي اقيم يوم أمس.

هيفاء تألقت بفستان أبيض حمل توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج شقرا.
تميّز التصميم بقصّة قصيرة على شكل سترة من مجموعة الخياطة الراقية لعام 2024، وهو مطرّز يدوياً باللؤلؤ وأزهار كبيرة من الحرير.
والفستان مقرون بـ "كاب" طويل ينسدل من الخلف.
يشار الى انه، وفي واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان وهيفاء وهبي، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة الجديد.
الحفل المنتظر سيُقام يوم السبت 23 آب 2025، ويجمع بين نجم الاستعراض المصري محمد رمضان، المعروف بعروضه المبهرة وحضوره الطاغي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي تعود إلى المسرح بحفل مميز يقدّم لجمهورها مزيجًا من أغانيها الأكثر جماهيرية بإطلالات خاطفة كعادتها.
وتُعد هذه السهرة حدثًا فنّيًا بارزًا هذا الموسم، حيث يُتوقع أن تستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الدول العربية، وسط تنظيم احترافي وتجهيزات تقنية ومسرحية عالية المستوى.
تفاصيل الحفل أصبحت متاحة الآن، ويمكنكم حجز بطاقاتكم عبر الرابط التالي: https://www.ticketingboxoffice.com/haifa-wehbe-mohamad-ramadan-23-august-2025-tickets/event/22465/en?prv=7905

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