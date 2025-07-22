تدهور الحالة الصحية لـ بروس ويليس .. لم يعد قادرا على الكلام والقراءة

ويُعد هذا النوع من الخرف من أكثر الأنواع ندرة وتأثيراً في السلوك والقدرات اللغوية؛ ما يفسّر ابتعاد ويليس عن الأضواء منذ إعلان إصابته العام الماضي.

وفقًا لموقع The Express Tribune، أصبح نجم Assassin غير على الكلام إلى حد كبير، ولم يعد باستطاعته .

كما أورد الموقع أن ويليس يعاني صعوبة في القدرة على المشي، رغم أن عائلته لم تكشف أي تفاصيل محددة حول حركته خلال الأشهر .

وفي أبريل/ الماضي، نشرت عائلة ويليس تحديثًا عامًا طمأنت فيه معجبيها بأنه رغم استمرار تطور المرض، فإن حالته تعتبر مستقرة.