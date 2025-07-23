شيرين رضا تنتقد الهجوم على راغب علامة: "شكلنا وحش أوي"

والله عيب اللي بيحصل ده. شكلنا وحش اوي. ليه مصممين تحرجونا قدام العالم المتحضر؟؟؟؟ #العبث
— Shereen Reda (@ShereenReda) July 22, 2025
والله عيب اللي بيحصل ده. شكلنا وحش اوي. ليه مصممين تحرجونا قدام العالم المتحضر؟؟؟؟ #العبث
لو فاكرين ان الشتيمة بتأثر، ف انتم مخطئين. الشتيمة منكم تدل علي مستوي منحدر من الأخلاق والتربية والجبن والاختباء ورا شاشة. ربنا يشفيكم يا شوية ………………..
— Shereen Reda (@ShereenReda) July 22, 2025
لو فاكرين ان الشتيمة بتأثر، ف انتم مخطئين. الشتيمة منكم تدل علي مستوي منحدر من الأخلاق والتربية والجبن والاختباء ورا شاشة. ربنا يشفيكم يا شوية ………………..
علّقت هاجر الإبياري، زوجة الفنان المصري محمد دياب، بطريقة طريفة على الجدل الذي أثارته واقعة تقبيل المعجبات للفنان اللبناني راغب علامة في حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق.
ذكرت تقارير صحفية أجنبية أن الحالة الصحية للنجم العالميبروس ويليس قد تدهورت بشكل كبير، بعدما سيطر مرض الخرف الجبهي الصدغي عليه بالكامل.