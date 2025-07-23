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وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض
وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض
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وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض

فن

2025-07-23 | 03:39
وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض
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Aljadeed
وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض

توفي المغني البريطاني أوزي أوزبورن، أحد أبرز مؤسسي فرقة Black Sabbath وواحد من رموز موسيقى الهارد روك، عن عمر 76 عاماً، بعد معاناة مع مرض باركنسون، وفق ما أعلنته عائلته عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
رحل أوزبورن في 22 تموز/يوليو 2025، محاطاً بأفراد عائلته الذين طلبوا احترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة، مؤكدين أنه "كان بين عائلته محاطاً بالحب" لحظة وفاته.
ونعى أعضاء فرقة "بلاك ساباث" رفيقهم بكلمات مقتضبة لكنها عميقة: "أوزي إلى الأبد!"
وتأتي وفاة "أمير الظلام" بعد أسابيع فقط من وقوفه للمرة الأخيرة على خشبة المسرح مع فرقته الأسطورية في حفل بعنوان "العودة إلى البداية" في ملعب "فيلا بارك" في مدينة برمنغهام البريطانية، أمام أكثر من 40 ألف متفرج من بينهم مشاهير مثل جايسون موموا وستيفن تايلر. وقد شكّل ذلك الحفل أول لقاء فني مع الفرقة منذ 20 عاماً.

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