وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن عن 76 عاماً بعد صراع مع المرض

توفي المغني البريطاني أوزي أوزبورن، أحد أبرز مؤسسي فرقة Black Sabbath وواحد من رموز موسيقى الهارد روك، عن عمر 76 عاماً، بعد معاناة مع مرض باركنسون، وفق ما أعلنته عائلته عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

رحل أوزبورن في 22 تموز/يوليو 2025، محاطاً بأفراد عائلته الذين طلبوا احترام خصوصيتهم خلال هذه الفترة، مؤكدين أنه "كان بين عائلته محاطاً بالحب" لحظة وفاته.

ونعى أعضاء فرقة "بلاك ساباث" رفيقهم بكلمات مقتضبة لكنها عميقة: "أوزي إلى الأبد!"

وتأتي وفاة " " بعد أسابيع فقط من وقوفه للمرة على خشبة المسرح مع فرقته الأسطورية في حفل بعنوان "العودة إلى البداية" في ملعب " بارك" في مدينة البريطانية، أمام أكثر من 40 ألف متفرج من بينهم مشاهير مثل جايسون موموا وستيفن تايلر. وقد شكّل ذلك الحفل أول لقاء فني مع الفرقة منذ 20 عاماً.