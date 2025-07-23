استشهاد اللاعب الفلسطيني إسماعيل أبو دان خلال انتظاره الحصول على المساعدات في غزة

وفي التفاصيل، أعلن لكرة القدم ارتقاء اللاعب أبو دان، لاعب نادي التفاح في القطاع في فلسطين، خلال انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية، بعد استهدافه من قبل الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الجريمة وقعت في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث بات التجمّع على المعابر أو نقاط توزيع الإغاثة فعلًا يوميًا محفوفًا بالمخاطر.

ويعد إسماعيل أبو دان من اللاعبين المعروفين في الدوري الفلسطيني، وقد تنقل خلال مسيرته بين أندية بارزة عدة في القطاع، منها الجلاء، والشاطئ، والصداقة، والزيتون، وأهلي النصيرات، وخدمات النصيرات، قبل أن يستقر في صفوف نادي التفاح.

وكان اللاعب يتمتع بسمعة طيبة بين الأوساط الرياضية ويُعرف بخبرته كلاعب وسط مهاري في الملاعب المحلية.