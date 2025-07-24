اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث

ولفتت أميرة إلى أنّ الانفصال تمّ بهدوء تامّ وباحترام متبادل دون أي خلافات علنيّة، وذلك بحسب تصريحها لموقع "القاهرة ٢٤".
من جانبه لم يعلن أحمد فهمي الخبر بطريقة مباشرة، وإنما لمح للأمر من خلال صور نشرها على صفحته الخاصة عبر انستغرام، وقال:"كل يوم هو بداية جديدة.. انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث، وركّز على ما يمكن أن يكون".
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تمت مشاركة منشور بواسطة Ahmed Fahmi (@fahmi173)
تمت مشاركة منشور بواسطة Ahmed Fahmi (@fahmi173)
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