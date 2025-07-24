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اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث
اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث
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اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث

فن

2025-07-24 | 05:56
اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث
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Aljadeed
اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث

فاجأت الفنانة المصرّية المعتزلة أميرة فرّاج، بخبر انفصالها عن زوجها الفنّان والممثّل أحمد فهمي، بعد زواج استمر لأكثر من 24 ​عامًا.

ولفتت أميرة إلى أنّ الانفصال تمّ بهدوء تامّ وباحترام متبادل دون أي خلافات علنيّة، وذلك بحسب تصريحها لموقع "القاهرة ٢٤".

من جانبه لم يعلن أحمد فهمي الخبر بطريقة مباشرة، وإنما لمح للأمر من خلال صور نشرها على صفحته الخاصة عبر انستغرام، وقال:"كل يوم هو بداية جديدة.. انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث، وركّز على ما يمكن أن يكون".

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