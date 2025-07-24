اميرة فراج واحمد فهمي يؤكدان طلاقهما رسميا: انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث

ولفتت أميرة إلى أنّ الانفصال تمّ بهدوء تامّ وباحترام متبادل دون أي خلافات علنيّة، وذلك بحسب تصريحها لموقع "القاهرة ٢٤".

من جانبه لم يعلن الخبر بطريقة مباشرة، وإنما لمح للأمر من خلال صور نشرها على صفحته الخاصة عبر انستغرام، وقال:"كل يوم هو بداية .. انسَ ما كان ممكنًا أن يحدث، وركّز على ما يمكن أن يكون".