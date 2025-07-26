نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها لخطيبها السابق

وفي تصريح لموقع "فوشيا
"، نفت نادين هذه الأخبار
، موضحة أنها لا تولي أهمية للأخبار المغلوطة التي تطال حياتها الخاصة، مؤكدة أنها منشغلة حالياً بأعمالها الفنية وتحضيراتها المكثفة لمسلسل جديد، تعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية في موسم 2026.
وكذلك اعربت نادين عن احترامها لخطيبها السابق، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تقتصر حالياً على الاحترام المتبادل وصداقة محدودة.
وأكملت:"أنا في مكان جديد تماماً من حياتي، وقد تكون هذه بداية لمرحلة أجمل يكتبها الله
لي مع شخص آخر.
واكدت:"قصتي
مع ناريغ أصبحت جزءاً من الماضي، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في حياته".