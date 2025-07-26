نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة عودتها لخطيبها السابق

حسمت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم حقيقة عودتها لخطيبها السابق ناريغ ناربيكيان، وهو الخبر الذي كان انتشر مؤخراً بشكل كبير.

وفي تصريح لموقع " "، نفت نادين هذه ، موضحة أنها لا تولي أهمية للأخبار المغلوطة التي تطال حياتها الخاصة، مؤكدة أنها منشغلة حالياً بأعمالها الفنية وتحضيراتها المكثفة لمسلسل جديد، تعود من خلاله إلى الدراما الرمضانية في موسم 2026.

وكذلك اعربت نادين عن احترامها لخطيبها السابق، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما تقتصر حالياً على الاحترام المتبادل وصداقة محدودة.

وأكملت:"أنا في مكان جديد تماماً من حياتي، وقد تكون هذه بداية لمرحلة أجمل يكتبها لي مع شخص آخر.

واكدت:" مع ناريغ أصبحت جزءاً من الماضي، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق والنجاح في حياته".