وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن 69 عاما

فجع الوسط الفني اللبناني والعربي بوفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر 69 عاما، وحتى اللحظة لم تخرج اي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وقد عمد عدد من الفنانين الى نعي الراحل بكلمات مؤثرة، من بينهم الفنانة العراقية شذى حسون التي قالت:"الأساطير لا تموت بل تعيش للأبد، اعزي الشعب اللبناني في وفاة أيقونة من أيقونات الفن اللبناني الكبير زياد الرحباني .. يرحمه يا رب".

والممثلة اللبنانية رولا حمادة كتبت:"زياد الرحباني . كل الكلام قليل . يا وجع القلب".