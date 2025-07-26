تامر حسني يهاجم فنان "كبير": عيب عليك.. هل قصد عمرو دياب؟

أثار الفنان المصري تامر حسني
جدلاً واسعاً بعد نشره رسالة عبر خاصية القصص على "إنستغرام
"، وجّه فيها انتقاداً مبطّناً لفنان وصفه بـ"الكبير"، وذلك بسبب الترند.
وعلّق تامر: "الفنان الكبير اللي بحبه، نشر صورتي على ستوري وكتب إني رقم 4، مع إنه عارف ألبومي كان رقم 1 من أول يوم".
وأضاف: "احترامًا ليه ما نزلتش صورة تُظهر إنه تحت في التريند... مش فاهم ليه هو يعمل كده، لأنه أكبر من كده ومش محتاج".
رغم أن تامر لم يذكر اسماً مباشراً، ربط الجمهور كلامه بصورة نُشرت لعمرو دياب
على نفس الستوري، ما عزز التكهنات بأنه المقصود.