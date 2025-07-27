من المستشفى.. حقيقة آخر صورة لـ زياد الرحباني قبل وفاته

وظهر الرحباني في الصورة على سرير المستشفى، واضعًا قناع الأوكسجين، بينما يبتسم ابتسامة خفيفة، هذه الصورة أحدثت جدلاً بين الجمهور، فمنهم من اعتقد أنها ، ومنهم من أكد أنها تعود لسنوات.

وقد لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من محبيه، الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدانه، و استذكروا مسيرته الطويلة التي جمع فيها بين الفن، الموسيقى، المسرح، و السياسة، بـ أسلوب ساخر و عبقري لا يشبه سواه.

ولكن ما تم كشفه هو أن الصورة قديمة وتعود إلى نحو أربع سنوات، وفق ما أكّده الطبيب قديح لصحيفة "النهار".

وأوضح قديح أنه التقط الصورة خلال إحدى زيارات الرحباني المتكررة إلى المستشفى، وقد نشرها على حسابه الشخصي تعبيرًا عن محبّته للفنان الراحل.