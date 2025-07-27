زياد الرحباني رفض الاستمرار في علاجه بآخر أيامه قبل وفاته وحيدا

وعانى نجل وعاصي الرحباني من تليف حاد في الكبد، ما استدعى ضرورة خضوعه لعملية زرع كبد، الأمر الذي رفضه زياد الرحباني كلياً، معتبراً أن لا جدوى من البقاء وسط انهيار كل شيء من حوله في البلاد.

وقال وزير الثقافة اللبناني في تصريحات إعلامية: "كنا نخاف من هذا ، لأننا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. وتحولت الخطط لمداواته في أو في الخارج إلى مجرد أفكار بالية لأن زياداً لم يعد يجد القدرة على تصور العلاج والعمليات التي يقتضيها. رحم رحبانياً مبدعاً سنبكيه بينما نردد أغنيات له لن تموت".

ورحل زياد وحيداً عن عالمنا، إذ ابتعد في الآونة عن أصدقائه ومعارفه وأقاربه حتى، بينما ظل معه مساعده الذي يُدعى ، ورافقه في اللحظات الأخيرة من حياته.