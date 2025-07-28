ميادة الحناوي تنعي زياد الرحباني :أنا بحبّه كإنسان وكفنان

نعت الفنانة السورية ميادة الحناوي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني.

وفي لقاء لها مع ET بالعربي قالت:"طبعاً يعني الوسط مش بس الوسط اللبناني، الوسط فقدنا مفكر وموسيقار ومؤلف، زياد الرحباني.

وتابعت: "يعني العالم العربي كله حزن على الموسيقى زياد. أنا والله العظيم من امبارح لليوم لما سمعت الخبر كثير تأثرت وما زلت يعني."

وأضافت:" يصبّر الأيقونة على فراقه، وآل الرحباني كلياتهم، والعالم العربي الذي أثّر بالموسيقى . الحقيقة زياد الرحباني إن شاء الله مثواه الجنة يا رب العالمين. ونحن فقدنا قامة فنية كبيرة جداً جداً لا تعوّض، لا تعوّض إنسانياً وفنياً. أنا بحبّه كإنسان وكفنان."