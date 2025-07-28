ميادة الحناوي تنعي زياد الرحباني :أنا بحبّه كإنسان وكفنان

وفي لقاء لها مع ET بالعربي قالت:"طبعاً يعني الوسط مش بس الوسط اللبناني، الوسط العالم العربي
فقدنا مفكر وموسيقار ومؤلف، زياد الرحباني.
وتابعت: "يعني العالم العربي كله حزن على الموسيقى زياد. أنا والله العظيم من امبارح لليوم لما سمعت الخبر كثير تأثرت وما زلت يعني."
وأضافت:"الله
يصبّر الأيقونة فيروز
على فراقه، وآل الرحباني كلياتهم، والعالم العربي الذي أثّر بالموسيقى العربية
. الحقيقة زياد الرحباني إن شاء الله مثواه الجنة يا رب العالمين. ونحن فقدنا قامة فنية كبيرة جداً جداً لا تعوّض، لا تعوّض إنسانياً وفنياً. أنا بحبّه كإنسان وكفنان."