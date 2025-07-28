عمرو اديب ينعي زياد الرحباني :كل التعازي للاسطوره فيروز

نعى الاعلامي المصري الفنان اللبناني زياد الرحباني.

وكتب على صفحته الخاصة عبر اكس:"ان تحسد انسان على جنازته وحب الناس له ولامه . عن زياد رحباني اتحدث .عبقري لن يتكرر وكل التعازي للاسطوره جارة الوادي .ليكن الرب فى عونها لن تتحمل الفراق واظن ان وقوفها فى العزاء وسط تدافع الاعلام والاصدقاء سبكون مرهقا لها جدا".