عمرو اديب ينعي زياد الرحباني :كل التعازي للاسطوره فيروز

ان تحسد انسان على جنازته وحب الناس له ولامه . عن زياد رحباني اتحدث .عبقري لن يتكرر وكل التعازي للاسطوره جاره الوادي فيروز .ليكن الرب فى عونها لن تتحمل الفراق واظن ان وقوفها فى العزاء وسط تدافع الاعلام والاصدقاء سبكون مرهقا لها جدا .
— amr adib (@Amradib) July 28, 2025
ان تحسد انسان على جنازته وحب الناس له ولامه . عن زياد رحباني اتحدث .عبقري لن يتكرر وكل التعازي للاسطوره جاره الوادي فيروز .ليكن الرب فى عونها لن تتحمل الفراق واظن ان وقوفها فى العزاء وسط تدافع الاعلام والاصدقاء سبكون مرهقا لها جدا .
لم تستطع الفنانة التونسية لطيفة من تمالك دموعها لحظة وصولها الى عزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني والذي اقيم اليوم في مسقط رأسه.
اقيمت اليوم مراسم دفن وعزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني في مسقط رأسه بحضور والدته السيدة فيروز وشقيقته المخرجة ريما الرحباني وحشد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية والإجتماعية.