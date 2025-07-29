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ايام قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر لـ تامر حسني في لبنان
ايام قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر لـ تامر حسني في لبنان
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ايام قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر لـ تامر حسني في لبنان

فن

2025-07-29 | 02:43
ايام قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر لـ تامر حسني في لبنان
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Aljadeed
ايام قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر لـ تامر حسني في لبنان

ايام قليلة تفصلنا عن حفل النجم المصري تامر حسني في لبنان، والذي سيقام في الـ9 من شهر اب المقبل في الفوروم دي بيروت بتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة الجديد.

هذا وقد بيعت كل بطاقات wave one، ويمكنكم الآن حجز بطاقاتكم لهذا الحفل الاستثنائي بـwave two.
ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.
 
ويُتوقع أن يستقطب الحفل جمهورًا كبيرًا من لبنان وخارجه، في ظل الحضور اللافت الذي يتمتّع به تامر حسني على الساحة الغنائية العربية، إلى جانب التنظيم الاحترافي والتقنيات الصوتية والضوئية الحديثة التي سترافق السهرة.

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