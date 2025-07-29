وفاة الملاكم الأميركي الشهير دوايت محمد قاوي بعد صراع مع الخرف

ولد دوايت في مدينة بولاية ماريلاند، وشارك في برنامج الملاكمة في أحد السجون الحكومية بعد إدانته في قضية سرقة مسلحة، وتحول إلى الاحتراف في سن الـ25 عاماً بعد إطلاقه بفترة وجيزة عام 1978.

وبعد خسارته أمام سبينكس عام 1983، انتفض قاوي، الذي يبلغ طوله 170 سم، وانتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل من بيت كروس في 1985، ثم خسر اللقب أمام بطل الوزن الثقيل في مباراة من 15 جولة.

وبعد اعتزاله، عمل مدرباً للملاكمة، ومدافعاً وموجهاً للشباب، وشارك في برامج إعادة التأهيل كمستشار للإدمان والمخدرات، كما دخل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية عام 2004.