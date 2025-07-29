توقيف مغني عربي شهير بتهمة الاتجار بالمخدرات

وأكدت مصادر تونسية أنه تم اعتقال مغنّي الراب أثناء توجهه إلى مهرجان "تطاوين" الدولي الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تغيّبه عن الحفل، وهو ما أثار استياء الجمهور الذي حضر الحفل لرؤيته والاستمتاع بأغانيه والعرض الذي يقدّمه، ليتبين في ما بعد أن التوقيف هو سبب غيابه.

وتمكنت قوات الأمن من تفكيك شبكة نشطة في تجارة المخدرات، إذ تم توقيف عدد من المتورطين وإدراج آخرين في قائمة المطلوبين، من بينهم المغنّي التونسي.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع خبر توقيف " "، وانقسمت التعليقات بين مَن هاجم الأخير بعد اعتقاله بسبب ترويجه للمخدرات على اعتبار أنه يشجع الشبان الذين يتابعونه على القيام بهذا الأمر، ومَن أثنى على خطوات السلطات التونسية والحملة الأمنية التي تنفذها لمكافحة المخدرات.

ويأتي هذا القرار بعد توقيف مغنّي راب آخر، يُدعى "سامح الرياحي" المعروف بـ"سمارا"، في الحملة نفسها خلال الثاني/يناير الماضي.