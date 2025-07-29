صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس

وطمأنت انغام الجمهور على صحتها من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام
، واكتفت بالكشف عن شرفة غرفتها في المستشفى التي تطل على مساحات خضراء.
وكشفت مصادر مقربة من أنغام أن حالتها الصحية مستقرة بعد إزالة الورم، لكن الأطباء أصروا على احتجازها في المستشفى لمتابعة العملية تجنبا لحدوث أي مضاعفات، ذلك إلى جانب إجراء فحوصات طبية جديدة
لمتابعة البنكرياس بعد إزالة الورم.
وأكد المصدر أنه من المحتمل خضوع أنغام لجراحة ثانيه لإزالة البنكرياس تماما إذا استدعى الأمر، إلا أن الفنانة لم تؤكد أو تنفي ما تم تداوله.