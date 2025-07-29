صورة جديدة لـ انغام من المستشفى بعد الحديث عن ازالتها ورم من البنكرياس

لاتزال الفنانة المصرية انغام تتواجد في المستشفى في المانيا، والتي كانت دخلت اليها للخضوع لعملية جراحية لإزالة ورم من البنكرياس.

وطمأنت انغام الجمهور على صحتها من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على ، واكتفت بالكشف عن شرفة غرفتها في المستشفى التي تطل على مساحات خضراء.

وكشفت مصادر مقربة من أنغام أن حالتها الصحية مستقرة بعد إزالة الورم، لكن الأطباء أصروا على احتجازها في المستشفى لمتابعة العملية تجنبا لحدوث أي مضاعفات، ذلك إلى جانب إجراء فحوصات طبية لمتابعة البنكرياس بعد إزالة الورم.

وأكد المصدر أنه من المحتمل خضوع أنغام لجراحة ثانيه لإزالة البنكرياس تماما إذا استدعى الأمر، إلا أن الفنانة لم تؤكد أو تنفي ما تم تداوله.