فجر السعيد تعتذر علنا من الفنانة نوال: في صلاتي استغفر ربي ليسامحني

قدمت الاعلامية الكويتية فجر السعيد اعتذارا علنيا من الفنانة ، وذلك بعد ايام على خروجها من السجن.

وكتبت فجر على صفحتها الخاصة عبر اكس:"الفنانه الكبيره حاولت أتواصل معك هاتفياً ولكن للأسف لم أستطع ووصلت الى شقيقتك الأستاذه لتوصل لك رسالتي التي لم أكتف بسردها شفاهةً لشقيقتك ولكني أصريت أن أكتبها في السوشيال ميديا لتصل للجميع".

وتابعت:"الفنانه الكبيره نوال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.وقد أخطأت بحقك كفنانه لا إنسانه كثيراً وقسوت عليكي في نقدي بل وتحاملت عليكي أحياناً كثيره وأكيد جرحت مشاعرچ كفنانه مرهفة الحس.. وفي جلسه صريحه مع النفس لم أجد سبب واحد يدفعني لكل ماسبق فأنا لا أعرفك شخصياً ولم التق بك في حياتي ولا حتى في العمل الفني لم نلتقي أبداً ..واصلاً لم يكن هناك مشروع واختلفنا عليه .. فلم هذا التحامل الغير مبرر"؟

واكملت:"قد يكون الجمهور المحب لك هو من استفزني واندفعت للاسف وراء هذا الإستفزاز دون تقدير مني لقيمتك الفنيه وقدرك ومكانتك التي بالتأكيد ليس لها علاقه بما يردده الفانزات.. هل تصدقيني لو قلت لك اني في صلاتي استغفر ربي ليسامحني ان أذنبت بحقك .. يارب أغفرلي إن آذيت نوال أو جرحتها أو تسببت لها في شيء يضرها … قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ختاماً سامحيني".