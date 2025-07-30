الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية
ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية
A-
A+

ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية

فن

2025-07-30 | 02:22
ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية

عبر علي ابن الممثلة السورية سلاف فواخرجي والممثل السوري وائل رمضان عن استيائه من التهديدات اليومية التي يتلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر علي ستوري في حسابه في انستغرام قال فيها:"مسا الخير، مع كامل احترامي وتقديري، اذا ما بتحبوا اهلي ولا تتفقون معهم على ارائهم حقكم كتير والحرية هي حرية رأي، بس مو بهالطريقة يا اخي والله العظيم مو منطق اذا بتكرهوا حدا تقعدوا تسبو فيه".
واضاف:"بعدين اوك سبو بهاد الشخص ماشي على عيني بس من كل عقلكم كل واحد عمرو 30 و40 سنة جايين لعند واحد عمرو 16 مشان تسبوني وتهددوني وتتمسخروا".
وأكمل:"يعني والله العظيم شو بتستفادوا من هالحركات، بتفهم الغضب اللي عند بعض الناس والقهر اللي ممكن يكون بقلوبكم بس ما تحولو القهر لحقد على حدا اصلا ما بتعرفوا شي عنو".
وتابع علي:"انا حرفيا ما عندي اي ذنب بشي وما دخلني وبحالي، ما عندكم شي بحياتكم تعملو مفيد غير انكن تيجوا عند واحد عمرو 16 سنة وتسبوه وتهدده بحياته؟ شو هالمرض يعني".
وختم بالقول:"بعرف ما لازم احكي بس والله العظيم تعبت من المسبات والتهديدات اليومية اللي ما بتخلص، وشكرا لتفهمكم والله يسعد مساكم يا رب".

اقرأ ايضا في فن

للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يقدم "يا مسافر" مع زهير بهاوي
06:32

للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يقدم "يا مسافر" مع زهير بهاوي

في تعاون فني جديد، طرح النجم العربي ناصيف زيتون ديو غنائيًا مع الفنان المغربي زهير بهاوي بعنوان "يا مسافر".

06:32

للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يقدم "يا مسافر" مع زهير بهاوي

في تعاون فني جديد، طرح النجم العربي ناصيف زيتون ديو غنائيًا مع الفنان المغربي زهير بهاوي بعنوان "يا مسافر".

احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد السعدني ينعون لطفي لبيب
06:09

احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد السعدني ينعون لطفي لبيب

حرص عدد من النجوم المصريين الى نعي الممثل المصري القدير لطفي لبيب، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع مع المرض.

06:09

احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد السعدني ينعون لطفي لبيب

حرص عدد من النجوم المصريين الى نعي الممثل المصري القدير لطفي لبيب، والذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ77 عاما بعد صراع مع المرض.

وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب
03:26

وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب

اعلن موقع "القاهرة 24" عن وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب.

03:26

وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب

اعلن موقع "القاهرة 24" عن وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب.

اخترنا لك
للمرة الأولى باللهجة المغربية.. ناصيف زيتون يقدم "يا مسافر" مع زهير بهاوي
06:32
احمد السقا وكريم عبد العزيز واحمد السعدني ينعون لطفي لبيب
06:09
وفاة الممثل المصري القدير لطفي لبيب
03:26
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم بمرمى الانتقادات بعد حضورهما عزاء زياد الرحباني وشقيقتها ترد
02:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025