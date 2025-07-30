ابن سلاف فواخرجي : تعبت من التهديدات اليومية

عبر علي ابن الممثلة السورية سلاف فواخرجي والممثل السوري وائل رمضان عن استيائه من التهديدات اليومية التي يتلقاها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشر علي ستوري في حسابه في انستغرام قال فيها:"مسا الخير، مع كامل احترامي وتقديري، اذا ما بتحبوا اهلي ولا تتفقون معهم على ارائهم حقكم كتير والحرية هي حرية رأي، بس مو بهالطريقة يا اخي والله العظيم مو منطق اذا بتكرهوا حدا تقعدوا تسبو فيه".

واضاف:"بعدين اوك سبو بهاد الشخص ماشي على عيني بس من كل عقلكم كل واحد 30 و40 سنة جايين لعند واحد عمرو 16 مشان تسبوني وتهددوني وتتمسخروا".

وأكمل:"يعني والله العظيم شو بتستفادوا من هالحركات، بتفهم الغضب اللي عند بعض الناس والقهر اللي ممكن يكون بقلوبكم بس ما تحولو القهر لحقد على حدا اصلا ما بتعرفوا شي عنو".

وتابع علي:"انا حرفيا ما عندي اي ذنب بشي وما دخلني وبحالي، ما عندكم شي بحياتكم تعملو مفيد غير انكن تيجوا عند واحد عمرو 16 سنة وتسبوه وتهدده بحياته؟ شو هالمرض يعني".

وختم بالقول:"بعرف ما لازم احكي بس والله العظيم تعبت من المسبات والتهديدات اليومية اللي ما بتخلص، وشكرا لتفهمكم والله يسعد مساكم يا رب".