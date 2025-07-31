ابنة احمد حلمي ومنى زكي الى الواجهة مجددا والاخيرة تدعمها

تصدرت لي لي، ابنة النجمين المصريين احمد حلمي ومنى زكي غلاف مجلة "هي" لعدد يوليو/أغسطس.



وبدورها عبرت منى زكي عن دعمها لابنتها في هذه الخطوة، اذ اعادت نشر صورة الغلاف في ستوري حسابها في انستغرام، وقالت:"فخري وسعادتي.. شكراً لمجلة هي”.

لي لي لم تكتفِ بإطلالة غلاف، بل فتحت قلبها في حديث ، كاشفةً عن مشروعها الفني "LILLYSWORKSHOP"، الذي انطلق منذ ست سنوات، وفيه وجدت شغفها الحقيقي في التصميم والرسم، بعيداً عن دائرة التمثيل التقليدية التي سلكها والداها.



وقالت لي لي: “بدأت بتزيين مقتنيات أمي، ومع الوقت كوّنت عالمي الخاص من الألوان والتصاميم... عائلتي الصغيرة دعمتني منذ البداية، وأصدقائي المقربون كانوا السند الأول".

ولم تُخفِ تأثرها بمسيرة والديها، فأشادت بمسلسل "لعبة نيوتن" لوالدتها، ووصفت فيلم والدها "عسل إسود" بأنه الأقرب إلى قلبها.