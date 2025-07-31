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هنادي الكندري تحسم حقيقة طلاقها وتفاجئ الجميع
هنادي الكندري تحسم حقيقة طلاقها وتفاجئ الجميع
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هنادي الكندري تحسم حقيقة طلاقها وتفاجئ الجميع

فن

2025-07-31 | 10:52
هنادي الكندري تحسم حقيقة طلاقها وتفاجئ الجميع
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Aljadeed
هنادي الكندري تحسم حقيقة طلاقها وتفاجئ الجميع

بعد موجة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار خبر طلاق الممثلة الكويتية هنادي الكندري وزوجها محمد الحداد، ردت هنادي برسالة واضحة وصورة جديدة جمعتها بزوجها.

وكان الجمهور قد تداول الخبر بشكل واسع بعد أن حذفت هنادي تصريح نشرته على سناب شات جاء فيه: "الحمدلله على كل شيء، الله يوفقني ووفقه، تم الطلاق".
لكن هنادي تراجعت عن ذلك وشاركت رسالة موجهة لكل فتاة تفكر بالانفصال، حيث قالت: "من المهم أن تتذكري أن هذا قرار كبير وله عواقب على حياتك... حاولي التواصل مع شريكك ومناقشة المشاكل، قد يكون هناك حلول". 
وأضافت، "لكل فتاة تعيش حاليًا حالة من الاكتئاب أو التوتر… الحل هو بناء حياة، وليس العكس".
وعادت واوضحت هنادي في منشور اخر على سناب شات قالت فيه:"للتوضيح أنا ما حطيت اسمي ولا اسم محمد كانت الجملة من متابعة تنوي الطلاق بعد ١٥ سنة من زواجها وكنت احاول اشيل الفكرة من راسها".
من جانبه، رد زوج هنادي بنشره صورة لهما مع تعليق: "خرابيط".
وكانت هنادي قد نشرت قبل أيام صورة رومانسية لهما على حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أرفقتها بتعليق مؤثر: "أنت سندي وظهري وصاحب عمري كله.. توأم روحي"، مما زاد من حيرة المتابعين حول حقيقة ما جرى.
الجدير بالذكر أن هنادي الكندري تزوجت من محمد الحداد عام 2014، وأنجبت منه ثلاثة توائم، لتنضم إلى أطفالها من زواجها الأول، حيث أصبحت أمًا لتسعة أبناء. 
وعلى مدار السنوات الماضية، شاركت هنادي جمهورها بلقطات عائلية عديدة عكست أجواء المحبة والدعم داخل العائلة. ورسالتها الأخيرة بدت كافية لإغلاق باب الشائعات وطمأنة المتابعين حول علاقتها بزوجها.

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