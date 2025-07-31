توم كروز وآنا دي أرماس يؤجّجان شائعات ارتباطهما من جديد في ظهور علني لافت!

وبحسب موقع "TMZ"، فقد وصل النجمان إلى وودستوك صباح
السبت الماضي، بعد حضورهما حفلًا لفرقة oasis
في ملعب ويمبلي
بالعاصمة البريطانية لندن
. وظهر كروز وآنا وهما يستمتعان بنزهة في إحدى الحدائق الوطنية قبل أن يتوجها للتسوق وشراء المثلجات، وسط أجواء من الود والانسجام.
اللافت في الأمر كان ظهورهما العلني في شوارع وودستوك، حيث رصدهما الجمهور وهما يتبادلان الحديث ويبتسمان، بينما كانا يتصافحان خلال التجوال، ما أعطى انطباعًا واضحًا بوجود علاقة شخصية بينهما، بعيدًا عن كواليس العمل.
هذا الظهور ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن شوهد كروز وآنا سويًا في عدة مناسبات خلال الفترة الأخيرة
، كان أبرزها ظهورهما على متن يخت قبالة سواحل جزيرة
مينوركا الإسبانية، في رحلة وُصفت بـ"الرومانسية والخاصة"، بالإضافة إلى رصد عدسات المصورين لهما في لندن في 25 يوليو/تموز الماضي.
ويُعرف عن توم كروز
حرصه الشديد على إبقاء حياته الشخصية طي الكتمان منذ انفصاله عن الممثلة كاتي هولمز عام 2012، ما يجعل ظهوره المتكرر مع آنا دي أرماس محط أنظار وسائل الإعلام
والمتابعين، وسط تساؤلات عما إذا كان الثنائي يخطوان فعلاً نحو علاقة رسمية.
يُذكر أن كروز يستعد لفيلم جديد ضمن سلسلة mission impossible
، بينما تتابع دي أرماس نشاطها الفني بعد بطولتها المرتقبة في فيلم Ballerina، المنبثق عن عالم John Wick.