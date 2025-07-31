توم كروز وآنا دي أرماس يؤجّجان شائعات ارتباطهما من جديد في ظهور علني لافت!

في تطور جديد يعزز التكهنات حول علاقة عاطفية تجمع بين النجم الأمريكي والممثلة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس، التُقطت صور حديثة لهما وهما يتجولان معًا في بلدة الأميركية، متشابكي الأيدي، في يُنظر إليه على أنه تأكيد غير مباشر للشائعات التي أثيرت خلال الأشهر الماضية.



وبحسب موقع "TMZ"، فقد وصل النجمان إلى السبت الماضي، بعد حضورهما حفلًا لفرقة في ملعب بالعاصمة البريطانية . وظهر كروز وآنا وهما يستمتعان بنزهة في إحدى الحدائق الوطنية قبل أن يتوجها للتسوق وشراء المثلجات، وسط أجواء من الود والانسجام.



اللافت في الأمر كان ظهورهما العلني في شوارع وودستوك، حيث رصدهما الجمهور وهما يتبادلان الحديث ويبتسمان، بينما كانا يتصافحان خلال التجوال، ما أعطى انطباعًا واضحًا بوجود علاقة شخصية بينهما، بعيدًا عن كواليس العمل.



هذا الظهور ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن شوهد كروز وآنا سويًا في عدة مناسبات خلال الفترة ، كان أبرزها ظهورهما على متن يخت قبالة سواحل مينوركا الإسبانية، في رحلة وُصفت بـ"الرومانسية والخاصة"، بالإضافة إلى رصد عدسات المصورين لهما في لندن في 25 يوليو/تموز الماضي.



ويُعرف عن حرصه الشديد على إبقاء حياته الشخصية طي الكتمان منذ انفصاله عن الممثلة كاتي هولمز عام 2012، ما يجعل ظهوره المتكرر مع آنا دي أرماس محط أنظار والمتابعين، وسط تساؤلات عما إذا كان الثنائي يخطوان فعلاً نحو علاقة رسمية.



يُذكر أن كروز يستعد لفيلم جديد ضمن سلسلة ، بينما تتابع دي أرماس نشاطها الفني بعد بطولتها المرتقبة في فيلم Ballerina، المنبثق عن عالم John Wick.