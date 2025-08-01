انـ ـفجار العاب نارية في حفل محمد رمضان يخلف قـ ـتيل وعدد من الاصابات

⭕ شهد حفل #محمد_رمضان في جولف بورتو مارينا مساء الخميس حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد العاملين مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار خلال عرض الألعاب النارية المصاحب للحفل، بحسب صحف محلية.
🔴 الحادث تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الجمهور، ما دفع محمد رمضان إلى إنهاء… pic.twitter.com/jrHkCTN1bS
— فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) August 1, 2025
⭕ شهد حفل #محمد_رمضان في جولف بورتو مارينا مساء الخميس حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد العاملين مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار خلال عرض الألعاب النارية المصاحب للحفل، بحسب صحف محلية.
🔴 الحادث تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الجمهور، ما دفع محمد رمضان إلى إنهاء… pic.twitter.com/jrHkCTN1bS
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي pic.twitter.com/JoLDklgaDD
— مصراوي (@masrawy) August 1, 2025
بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي pic.twitter.com/JoLDklgaDD
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A post shared by mohamed ramadan (@mr1)
A post shared by mohamed ramadan (@mr1)
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