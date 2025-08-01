انـ ـفجار العاب نارية في حفل محمد رمضان يخلف قـ ـتيل وعدد من الاصابات

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن شابا توفي متأثرا بإصابته جراء الحادث، كما نقل 6 مصابين آخرين إلى المستشفى، بعضهم في خطرة، بعد اندلاع حالة من الفوضى نتيجة تبادل الحاضرين الألعاب النارية داخل الحفل.

وبعد وقوع الحادث، علق على صفحته الخاصة عبر انستغرام قائلا:"غالبا هو انفجار اسطوانة غاز من الفايرس وركس وليست قنبلة وجاري تحريات اجهزة البحث وتأكدت بنفسي من ادارة جولف انه تم مسح المكان والمسرح بالكامل حرصا على الجمهور وسلامتي".

وتابع:"وغالبا حادث قضاء وقدر، اسال ان يرحم حسام احد اعضاء فريق الفاير ويتمم شفاء المصابين".

⭕ شهد حفل #محمد_رمضان في جولف مارينا مساء الخميس حادثًا مأساويًا، حيث لقي أحد العاملين مصرعه وأُصيب آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار خلال عرض الألعاب النارية المصاحب للحفل، بحسب صحف محلية.



🔴 الحادث تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الجمهور، ما دفع رمضان إلى إنهاء… pic.twitter.com/jrHkCTN1bS — الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) August 1, 2025

بالفيديو.. لحظة وقوع انفجار حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي pic.twitter.com/JoLDklgaDD — مصراوي (@masrawy) August 1, 2025

وأوقف رمضان الحفل فور وقوع الانفجار، وطلب من الجمهور مغادرة المكان بهدوء، فيما حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى النموذجي.