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جاستين تمبرليك يعلن اصابته بهذا المرض
جاستين تمبرليك يعلن اصابته بهذا المرض
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جاستين تمبرليك يعلن اصابته بهذا المرض

فن

2025-08-01 | 03:51
جاستين تمبرليك يعلن اصابته بهذا المرض
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Aljadeed
جاستين تمبرليك يعلن اصابته بهذا المرض

اعلن النجم الاميركي جاستين تمبرليك عن اصابته بمرض "لايم".

وبعد اختتامه جولته العالمية The Forget Tomorrow Tour التي استمرت لعامين وحققت نجاحًا واسعًا، قرر جاستين مشاركة الجمهور سرا محزنا عنه.
ونشر بيانا على صفحته الخاصة عبر انستغرام تحدث فيه عن الصعوبات التي كان يواجهها في الكواليس، وقال:"كنت أواجه بعض المشكلات الصحية، وتم تشخيصي بمرض لايم… لا أقول هذا لتشعروا بالأسى، بل لأُظهر ما كنت أقاومه بعيدًا عن الأضواء.”
وأوضح أن "التعايش مع هذا المرض قد يكون مُنهكا باستمرار، نفسيا وجسديا. عندما تلقيتُ التشخيص، صُدمت بالطبع. لكن على الأقل استطعت فهم سبب معاناتي من ألم عصبي شديد على المسرح، أو سبب شعوري بالتعب أو المرض الشديدين".

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