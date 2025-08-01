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إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : &quot;ما في وطن بلا درع&quot;
إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"
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إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"

فن

2025-08-01 | 05:41
إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"
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Aljadeed
إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا التحية إلى جنود الجيش اللبناني في عيد الجيش اللبناني الـ 80.

وكتبت إليسا في منشور عبر منصة "اكس": "ما في وطن بلا درع، والجيش اللبناني هو درع لبنان وسنده، 1 آب، عيد الشرف والتضحية والوفاء. تحية لكل جندي حطّ حالو عالخطّ الأول. كل عيد وجيشنا بألف خير".

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