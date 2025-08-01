إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"

ما في وطن بلا درع،
والجيش اللبناني هو درع لبنان وسنده.
١ آب، عيد الشرف والتضحية والوفاء.
تحية لكل جندي حطّ حالو عالخطّ الأول..
كل عيد وجيشنا بألف خير. 🇱🇧#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/weQzg5Gbwu
— elissa (@elissakh) August 1, 2025
ما في وطن بلا درع،
والجيش اللبناني هو درع لبنان وسنده.
١ آب، عيد الشرف والتضحية والوفاء.
تحية لكل جندي حطّ حالو عالخطّ الأول..
كل عيد وجيشنا بألف خير. 🇱🇧#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/weQzg5Gbwu
علقت اليوتيوبر السورية بيسان اسماعيل لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن ارتباطها بالفنان والشاعر فؤاد جنيد، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها محمود ماهر.
كشفت الممثلة السورية دانا مارديني تفاصيل واسرار جديدة حول غيابها عن عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فكرة اعتزالها للتلفزيون كانت تراودها منذ عام 2011.
كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن نجاتها من حادث خطير كاد ان يتسبب في موتها.