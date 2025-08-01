إليسا احتفالا بعيد الجيش اللبناني : "ما في وطن بلا درع"

قدمت الفنانة اللبنانية إليسا التحية إلى جنود في عيد الجيش اللبناني الـ 80.



وكتبت إليسا في منشور عبر منصة "اكس": "ما في وطن بلا درع، والجيش اللبناني هو درع وسنده، 1 آب، عيد الشرف والتضحية والوفاء. تحية لكل جندي حطّ حالو عالخطّ الأول. كل عيد وجيشنا بألف خير".