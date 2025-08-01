المطرب الشعبي السوري عمر خيري يتعرض للضـ ـرب وحلق شعره

تعرض الفنان عمر خيري لاعتداء عنيف من قبل دورية تابعة لـ الأمن العام في مدينة الباب بريف حلب، أثناء إحيائه حفل زفاف.
الدورية أوقفت الحفل، واعتقلت خيري، وانهالت عليه بالضرب والسياط، قبل أن تقوم بتصويره في مقاطع مسيئة.
أين الدولة؟ وأي قانون يتيح إهانة مواطن بهذه الطريقة القذرة ؟… pic.twitter.com/sfpXAV9In4
— محمد هويدي (@MohammedHawaidi) August 1, 2025
تعرض الفنان عمر خيري لاعتداء عنيف من قبل دورية تابعة لـ الأمن العام في مدينة الباب بريف حلب، أثناء إحيائه حفل زفاف.
الدورية أوقفت الحفل، واعتقلت خيري، وانهالت عليه بالضرب والسياط، قبل أن تقوم بتصويره في مقاطع مسيئة.
أين الدولة؟ وأي قانون يتيح إهانة مواطن بهذه الطريقة القذرة ؟… pic.twitter.com/sfpXAV9In4
علقت اليوتيوبر السورية بيسان اسماعيل لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن ارتباطها بالفنان والشاعر فؤاد جنيد، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها محمود ماهر.
كشفت الممثلة السورية دانا مارديني تفاصيل واسرار جديدة حول غيابها عن عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فكرة اعتزالها للتلفزيون كانت تراودها منذ عام 2011.
كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن نجاتها من حادث خطير كاد ان يتسبب في موتها.