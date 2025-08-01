المطرب الشعبي السوري عمر خيري يتعرض للضـ ـرب وحلق شعره

تعرض الفنان عمر خيري لاعتداء عنيف من قبل دورية تابعة لـ الأمن العام في مدينة الباب بريف حلب، أثناء إحيائه حفل زفاف.



الدورية أوقفت الحفل، واعتقلت خيري، وانهالت عليه بالضرب والسياط، قبل أن تقوم بتصويره في مقاطع مسيئة.



أين الدولة؟ وأي قانون يتيح إهانة مواطن بهذه الطريقة القذرة ؟… pic.twitter.com/sfpXAV9In4