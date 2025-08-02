العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة عن العثور على جثمان عم الفنانة المصرية أنغام داخل شقته، في الأعظم في محافظة الجيزة، بعد وفاته بأيام



وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن المتوفى في السبعين من عمره، ويقيم بمفرده منذ سنوات، ولم تظهر على الجثمان أي آثار تشير إلى وجود شبهة جنائية وقد باشرت الجهات المختصة جمع التحريات واستكمال التحقيق.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة بلاغاً من بعض الأهالي المقيمين بأحد العقارات بشارع البحر الأعظم، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الثامن. انتقل رجال الشرطة على الفور إلى المكان المذكور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح باب الشقة، وفور دخول الشقة، عُثر على جثمان صاحبها.