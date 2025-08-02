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العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته
العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته
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العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته

فن

2025-08-02 | 03:06
العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته
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Aljadeed
العثور على جـ ـثة عم انغام متحللة داخل شقته

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة عن العثور على جثمان عم الفنانة المصرية أنغام داخل شقته، في شارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، بعد وفاته بأيام

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن المتوفى في السبعين من عمره، ويقيم بمفرده منذ سنوات، ولم تظهر على الجثمان أي آثار تشير إلى وجود شبهة جنائية وقد باشرت الجهات المختصة جمع التحريات واستكمال التحقيق.
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة بلاغاً من بعض الأهالي المقيمين بأحد العقارات بشارع البحر الأعظم، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الثامن. انتقل رجال الشرطة على الفور إلى المكان المذكور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح باب الشقة، وفور دخول الشقة، عُثر على جثمان صاحبها.
 

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