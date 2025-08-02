جان يامان: أنا تحت تأثير المخدرات.. أنا مدمن كحول!

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A post shared by Can Yaman (@canyaman)
A post shared by Can Yaman (@canyaman)
توفيت اسطورة موسيقى الريف، المعنية والمؤلفة الأميركية جيني سيلي، يوم امس الجمعة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة مع مضاعفات ناتجة عن عدوى معوية، بحسب ما أكدته مصادر عائلية وإعلامية مساء الجمعة في ناشفيل.
أحيا الفنان اللبناني محمد شاكر حفلاً غنائياً في بيروت ليلة امس، وكشف خلال اللقاء عن مفاجآت قادمة بتعاونه مع والده فضل شاكر، وهذه الرسالة وجهها لروح الموسيقار الراحل زياد الرحباني.
بعد ايام على وفاته المفاجئة، كشفت تقارير إعلامية أميركية، استنادًا إلى تقرير رسمي صادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة "بينيلاس" بولاية فلوريدا، أن وفاة أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان كانت نتيجة احتشاء حاد في عضلة القلب (نوبة قلبية)، ما أدى إلى توقف تدفق الدم إلى القلب.