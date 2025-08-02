جان يامان: أنا تحت تأثير المخدرات.. أنا مدمن كحول!

اثار النجم التركي جان يامان ضجة بمنشور له، كشف فيه عن بعض التعليقات السلبية التي يتعرض لها من متابعين وصفهم بـ"الكارهين".

ونشر يامان على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة له وارفقها بتعليق جاء فيه:"أنا عجوز، أنا قبيح، أنا تحت تأثير المخدرات، أنا مدمن كحول، صحتي مُدمرة بسبب السيجار.



وأضاف: لم أعد شخصًا يُحتذى به.. لقد تغيرت، لم أعد المحترف الذي كنت عليه. أفسدت مسيرتي المهنية..أنا مغرم بالمرأة الخطأ.. كل شيء من أجل الشهرة.. تصرفاتي بشعة.. كل ما أفعله هو خدعة.. لا أحد يُحبني. من حولي يستغلونني فقط. يجب أن أغير أصدقائي. أنا أناني ووقح. أغش، أسرق. ماذا أيضًا؟



وختم منشوره قائلًا: لست متأكدًا إن كانوا قد تحدثوا عني بما فيه الكفاية.. أنتظر الكارهين في التعليقات، استمروا في النشر.